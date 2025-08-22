Президент РФ поддержал идею разработки программы поддержки небольших городов, где работают над укреплением технологического суверенитета российские ученые

САРОВ /Нижегородская область/, 22 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею разработки программы поддержки небольших городов, где работают над укреплением технологического суверенитета российские ученые. Глава государства даст соответствующее поручение.

"Хотелось бы сделать программу поддержки образовательной инфраструктуры в городах технологического развития, в городах, крайне важных именно для завтрашнего суверенитета технологического, чтобы не просто не уезжали, а чтобы стремились туда попасть", - попросил глава Росатома Алексей Лихачев дать соответствующее поручение.

"Хорошо", - поддержал президент.