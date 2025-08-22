Президент России отметил, что подобные устройства позволяют разрабатывать новые лекарства, вакцины, быстро обрабатывать колоссальный объем данных

САРОВ /Нижегородская область/, 22 августа. /ТАСС/. Квантовые компьютеры с огромными вычислительными мощностями уже собраны в России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с работниками атомной отрасли.

"Разрабатывать новые лекарства, вакцины, материалы, быстро обрабатывать колоссальный объем данных позволяют квантовые компьютеры. Благодаря усилиям Росатома в России уже собраны прототипы таких систем с огромными вычислительными возможностями", - сказал Путин.

Он отметил, что в Обнинске, в Калужской области, строится крупнейший в Европе завод по производству радиофармпрепаратов для диагностики и лечения сложных, в том числе онкологических заболеваний. При этом, по словам российского лидера, квантовые компьютеры обязательно будут востребованы и для установок класса "Мегасайенс", создаваемых в том числе и в Национальном центре физики и математики в Сарове.