Глава государства назвал город Саров настоящим центром науки будущего

САРОВ /Нижегородская область/, 22 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия находится на переднем крае развития технологий термоядерного синтеза. Такое мнение он высказал на встрече с работниками атомной отрасли.

По словам Путина, Саров - настоящий центр науки будущего, который реализуется Росатомом. "Такой вектор движения вперед является абсолютно выверенным, правильным. Надо ставить перед собой большие задачи, стремиться сделать качественный шаг в развитии отечественной экономики, да и всей цивилизации. Речь прежде всего о работах в области управляемого термоядерного синтеза, которые были начаты, в том числе еще и великим Евгением Павловичем Велиховым", - сказал Путин. "Благодаря сформированным заделам разработки в этой сфере уже используются для создания целого спектра прикладных решений, а Россия находится здесь на переднем крае знаний и технологий", - подчеркнул он.