Путин поблагодарил первого главу Росатома за вклад в развитие госкорпорации

По словам президента, решение о создании Росатома задало "высокую динамику развития отечественной атомной отрасли на данном историческом этапе - в XXI веке"

САРОВ /Нижегородская область/, 22 августа. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" была создана, в частности, для того, чтобы сохранить и преумножить великое наследие выдающихся советских ученых. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин и лично поблагодарил первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко, который возглавил Росатом сразу после его создания и руководил госкорпорацией до 2016 года.

Открывая встречу с работниками предприятий атомной отрасли и учеными, глава государства отметил, что Россия гордится научными триумфами выдающихся отечественных ученых - Игоря Курчатова и Юлия Харитона, Андрея Сахарова и Якова Зельдовича, - "энергией и вдохновенным трудом людей, которые запустили сотни новых предприятий, научных институтов, конструкторских бюро, сформировали единый, уникальный научно-промышленный комплекс".

"Чтобы сохранить и приумножить это великое наследие, в 2007 году у нас была создана государственная корпорация "Росатом". Вот, Сергей Владиленович [Кириенко] занимался как раз ее созданием. Спасибо, Сергей Владиленович", - обратился президент к присутствующему на встрече первому замглавы администрации президента РФ, которого зал приветствовал аплодисментами. По словам Путина, решение о создании Росатома задало в тот момент "высокую динамику развития отечественной атомной отрасли на данном историческом этапе - в XXI веке".