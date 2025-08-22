Президент России на встрече с сотрудниками предприятий атомной отрасли отметил, что нет ничего интереснее, чем они занимаются, и необходимо это красиво подать и заинтересовать молодежь

САРОВ /Нижегородская область/, 22 августа. /ТАСС/. Инженерную деятельность необходимо популяризировать, надо уметь это красиво подать и заинтересовать молодежь. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с сотрудниками предприятий атомной отрасли.

"Я уже говорил об этом, безусловно, нужно популяризировать инженерную деятельность, применительно к вашей сфере - работу в атомной отрасли. Мне кажется, ничего интереснее нет, чем то, чем вы занимаетесь. Это я говорю без всякого преувеличения, просто это особая работа, связанная с пониманием того, о чем [Альберт] Эйнштейн думал - как устроен мир", - сказал Путин.

Он отметил, что сотрудники предприятий атомной отрасли как раз и изучают этот вопрос. "Вы же этим занимаетесь, что может быть интереснее, что может быть более захватывающее, чем этот вид деятельности. Надо уметь это красиво подать, заинтересовать "с младых ногтей", что называется, юношей и девушек со школы", - сказал глава государства.

Президент РФ напомнил, что в школах существует целая система работы с одаренными детьми.