ГОНКОНГ, 23 августа. /ТАСС/. Китайские специалисты разработали новейшую систему передачи данных, которая может значительно превзойти существующие военные коммуникации НАТО, изменив баланс на поле боя в условиях высокоскоростной войны. Об этом сообщает газета South China Morning Post.

По информации издания, система разработана для экстремальных условий крупномасштабного боя на гиперзвуковых скоростях, где самолеты достигают скорости 5 Махов, а ракеты - 11 Махов. Она имеет точность синхронизации времени в пределах пяти наносекунд, что на два порядка превышает производительность флагманской системы НАТО Link 16.

Этот система передачи данных создана компанией China Electronics Technology Group Corporation (CETC) и обеспечивает безопасную координацию в режиме реального времени между гиперзвуковыми платформами, наземными командными центрами, радиолокационными сетями, кораблями ВМС и разведывательными спутниками.

По мнению экспертов, новая разработка может ознаменовать переход от изолированных гиперзвуковых систем к объединенной в единую сеть ударной экосистеме. Новый канал передачи данных решает важнейшую проблему гиперзвуковой войны: при скоростях, которые могут превышать 4 км в секунду, даже незначительные ошибки синхронизации могут привести к ошибкам на уровне километра. А новая система позволяет их избежать, указывает газета.