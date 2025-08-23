Спутники запустили на высоту около 20 км

КИРЖАЧ /Владимирская область/, 23 августа. /ТАСС/. Четыре команды школьников из России, Узбекистана, Индии и ОАЭ запустили в стратосферу на шаре-зонде свои конструкторы наноспутников формата CubeSat на дирижабледроме близ города Киржач, передает корреспондент ТАСС.

В рамках проекта четыре команды молодых энтузиастов получили задачу - разработать и поставить собственные научные эксперименты на борту конструкторов спутников "Интросат" формата CubeSat 3U. Спутники запустили на шаре-зонде на высоту около 20 км, где условия близки к космическим. Полет продлился 1,5 часа.

Так, российская команда поставила на своем спутнике эксперимент по определению зависимости между атмосферным давлением и напряжением, необходимым для пробоя воздушной толщи. Коллектив из Индии провел широкий эксперимент по атмосферному профилированию, в частности, аппарат должен был получить информацию по воздействию мюонов на озоновый слой.

Школьники из Узбекистана провели ряд биологических экспериментов - так, на борту аппарата находились две пиявки, одна из которых содержалась в боксе с обогревом, а другая была открыта к жестким условиям стратосферного полета (до -50 градусов по Цельсию и крайне низкое атмосферное давление).

Команда из ОАЭ создала на своем спутнике систему сбора микропластика при помощи липкой платы, которую планируется проанализировать на спектроскопе. По словам разработчиков, это является первым экспериментом по детекции частиц микропластика в стратосфере.

Запуск прошел в рамках 2-го международного космического турнира "Орбита", организованного компанией "Образование будущего" и Центром инженерно-космического и естественно-научного образования при поддержке Роскосмоса. Команды в рамках турнира прошли национальные отборы, после которых были приглашены на финал.