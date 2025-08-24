Стойкость к изнашиванию у инновационного материала в семь раз выше, чем у мировых аналогов, рассказал научный сотрудник Института физики прочности и материаловедения СО РАН, кандидат физико-математических наук Алесь Буяков

ТОМСК, 24 августа. /ТАСС/. Инновационный композиционный материал для тормозных колодок высокоскоростного железнодорожного транспорта нового поколения разработали молодые ученые Института физики прочности и материаловедения СО РАН. Материал позволил увеличить в семь раз стойкость к изнашиванию по сравнению с мировыми аналогами, сообщил ТАСС руководитель проекта, научный сотрудник института, кандидат физико-математических наук Алесь Буяков.

"Мы разработали инновационный металлокерамический композиционный материал для тормозных колодок высокоскоростного железнодорожного транспорта. Ключевой особенностью разработки является применение современных подходов к управлению структурно-зависимыми характеристиками и структурного дизайна композитов одновременно на различных уровнях масштабной иерархии", - сказал Буяков.

По его словам, сейчас мировые коллективы, занимающиеся материалами для изготовления тормозных колодок высокоскоростного железнодорожного транспорта, улучшают характеристики медноматричного композита введением дисперсных керамических частиц. Однако прочность связи между керамикой и металлом часто довольно низкая, и вырывание керамических частиц из металлической матрицы в процессе трения приводит к катастрофическому росту изнашивания, нестабильности характеристик материала и изделия в целом. Томские ученые решили уйти от такого подхода.

"В своей работе мы применили подход "композит в композите", который ранее успешно себя показал на примере теплозащитных материалов: ввели в металлическую матрицу предварительно спеченные металлокерамические композиционные включения. Тем самым добились высокой прочности связи металлическая матрица - керамические армирующие функциональные включения, предотвратили их вырывание и выкрашивание в процессе трения, добились увеличения стабильности характеристик и надежности эксплуатации изделия", - отметил ученый.

Такой подход позволил достичь значительного увеличения прочности соединения металла и керамики. Прочность при сдвиге относительно мирового стандарта композита для тормозных колодок высокоскоростного транспорта выросла на 30%, а стойкость к изнашиванию выросла в семь раз. Исследование получило финансовую поддержку ОАО "РЖД".