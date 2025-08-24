Представитель ИПГ отметил, что "в настоящее время идет вторжение в околоземное космическое пространство потоков низкоэнергичных протонов, не превышающих фоновых значений"

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Вспышка на Солнце предпоследнего класса мощности произошла на Солнце днем 24 августа, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики им. академика Е. К. Федорова (ФГБУ "ИПГ").

"В 11:36 мск в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M1.1 продолжительностью 16 минут", - сообщили в институте.

Представитель ИПГ отметил, что "в настоящее время идет вторжение в околоземное космическое пространство потоков низкоэнергичных протонов, не превышающих фоновых значений".

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.