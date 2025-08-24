Фальков высоко оценил сотрудничество термоядерных физиков России и КНР

Министр науки и высшего образования посетил в Хэфэе Институт физики плазмы Китайской академии наук

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков дал высокую оценку результату сотрудничества российских и китайских физиков-термоядерщиков - работе первого в мире китайского экспериментального сверхпроводящего токамака (EAST). Об этом сообщается в Telegram-канале правительства РФ.

"Глава Минобрнауки посетил в Хэфэе Институт физики плазмы Китайской академии наук - ведущий мировой научный центр в области термоядерных исследований. <…>. Валерий Фальков поздравил институт с достигнутыми результатами в области термоядерных исследований, отметив важность развития партнерских отношений на благо двух стран", - говорится в сообщении.

Институт ИФП имеет давнюю историю партнерства с НИЦ "Курчатовский институт", который в 1992 году безвозмездно передал китайским коллегам установку "Токамак Т-7". Десятки российских инженеров помогали его реконструировать. Благодаря этой работе Китай стал четвертой страной в мире после России, Франции и Японии, построившей сверхпроводящий токамак - камеру с магнитными катушками, которая использует магнитные поля для удержания и разогрева плазмы до температур как в центре звезд, чтобы создать управляемый термоядерный синтез - реакцию, подобную той, что происходит на Солнце.

Сегодня ИФП сотрудничает с российскими вузами и научными институтами. Среди них МЭИ, НИЯУ МИФИ, Институт прикладной физики РАН, МГУ им. М. В. Ломоносова, ОИЯИ.

Фальков поздравил институт с достигнутыми результатами в области термоядерных исследований, отметив важность развития партнерских отношений на благо двух стран. "Это большой шаг в исследовании термоядерного синтеза и разработки будущих технологий, которые позволят в будущем создать соответствующие станции", - приводит портал слова министра.