Эффективность ЭКО повышена на 38% при помощи генетического скрининга

Также новый подход уменьшил число имплантаций эмбрионов, необходимых для старта беременности, что существенно повлияло на уровень перенесенного женщинами стресса

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Европейские и американские медики обнаружили, что эффективность процедуры ЭКО для женщин в позднем репродуктивном возрасте можно повысить на 38% в том случае, если при отборе зародышей для имплантации будут применяться технологии генетического скрининга. Об этом сообщила пресс-служба Королевского колледжа Лондона.

"Многие женщины задумываются о продолжении рода после 35 лет. В этом возрасте значительно растет риск появления эмбрионов с неправильным числом хромосом, что повышает вероятность неудачной имплантации и выкидыша. Точечное применение генетического скрининга позволяет женщинам из данной группы быстрее стать матерью", - заявил научный сотрудник KCL Юсуф Бибиджон, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Исследователи пришли к такому выводу в рамках эксперимента, в котором приняло участие сто женщин в возрасте от 35 до 42 лет, желавших зачать ребенка при помощи процедуры экстракорпорального оплодотворения. Ученые разделили их на две группы, одна из которых прошла стандартную процедуру ЭКО, в рамках которой эмбрионы отбираются для имплантации при помощи визуального осмотра, а другая - экспериментальный генетический скрининг.

В его рамках медики отбирают одну или несколько клеток из растущего эмбриона, изучают структуру его ДНК и определяют то, присутствует ли внутри его генома корректное число хромосом. Любые отклонения от нормы, так называемая анеуплоидия на языке биологии, обычно приводят к гибели зародыша или к появлению тяжелых нарушений развития, таких как болезнь Дауна.

Проведенные исследователями наблюдения показали, что такой подход помог участницам эксперимента родить здорового ребенка в 72% случаев, тогда при проведении классического отбора зародышей вероятность успеха составила лишь 52%, что на 38% ниже. Также новый подход значительным образом уменьшил число имплантаций эмбрионов, необходимых для старта беременности, что существенно повлияло на уровень перенесенного женщинами стресса.

Подобные результаты эксперимента, как считают исследователи, говорят в пользу высокой перспективности генетического скрининга при проведении ЭКО среди женщин, желающих зачать ребенка после 35 лет, и указывают на необходимость проведения более масштабных наблюдений и клинических испытаний. Эти опыты, как надеются медики, подтвердят их первоначальные выводы и позволят применять этот подход в работе репродуктивных клиник.