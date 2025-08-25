Переход на электромобили позволит снизить совокупные выбросы СО2 на 71-73%

На долю транспортных средств приходится около 28% от общего объема выбросов парниковых газов, подчеркнул профессор U-M Грег Кеолеян

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Климатологи и экономисты из США выяснили, что переход на легковые электромобили, в том числе на внедорожники и электропикапы, позволит снизить общие выбросы парниковых газов на 71-73% с учетом всех расходов на их сборку и эксплуатацию. Об этом сообщила пресс-служба Университета штата Мичиган (U-M).

"На долю транспортных средств приходится около 28% от общего объема выбросов парниковых газов, и нам необходимо резко снизить их для уменьшения частоты появления новых наводнений, засух и пожаров. По этой причине мы поставили перед собой задачу всесторонне оценить то, насколько сильно переход на электромобили снижает выбросы СО2 в рамках всего их жизненного цикла", - заявил профессор U-M Грег Кеолеян, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Для получения подобных сведений ученые проанализировали то, как много ресурсов тратится на процесс сборки типичного легкового электромобиля, а также то, как они расходуют энергию при транспортировке различных грузов и пассажиров в городской или сельской местности. Схожие расчеты ученые также провели для классических автомобилей и двух гибридных разновидностей транспортных средств.

Проведенные исследователями расчеты показали, что при большинстве комбинаций параметров все типы электромобилей позволяют в значительной степени сократить выбросы парниковых газов по сравнению с их классическими или гибридными аналогами. Это сокращение составляет порядка 71-73% при переходе с бензиновых и дизельных автомобилей, тогда как при переходе с гибридных машин оно составит 63-65%.

При этом расчеты ученых показывают, что наибольший эффект будет достигнут при замене обычных пикапов и компактных седанов на их электрические аналоги - это приведет к 75% и 80% сокращению выбросов соответственно. Как отмечают ученые, данные формы электромобилей будут выбрасывать около 75 и 50 грамм углекислого газа на каждый пройденный километр, причем даже полностью загруженный пикап будет вырабатывать значительно меньше выбросов, чем его пустой бензиновый аналог.

Данные плюсы от электромобилей, как отмечают ученые, будут еще более выраженными в тех регионах мира, в которых есть развитая инфраструктура и где электроэнергия вырабатывается из возобновляемых или низкоугелродных источников. Все это повышает привлекательность полного перехода на легковые электромобили, подытожили авторы исследования.