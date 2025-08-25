В КНР впервые трансплантировали легкое трансгенной свиньи в тело человека

Ученые удалили при помощи геномного редактора CRISPR/Cas9 множество антигенов, вызывающих острую реакцию со стороны иммунитета, а также встроили несколько участков ДНК

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Китайские ученые впервые трансплантировали легкое трансгенной свиньи, чьи клетки не вызывают острой реакции со стороны иммунитета, в тело пациента в состоянии клинической смерти. Новый орган не вызвал немедленной реакции отторжения, что подтвердило возможность использования трансгенных животных для выращивания донорских легких, пишут ученые в статье в журнале Nature Medicine.

"Легкие трансгенных свиней в прошлом еще ни разу не трансплантировались в тело человека, из-за чего у нас не было сведений о том, как на подобную процедуру будет реагировать иммунитет пациента и не вызовет ли она сверхострую реакцию отторжения. Мы впервые осуществили этот эксперимент и продемонстрировали, что пересаженное легкое оставалось жизнеспособным и рабочим на протяжении более 216 часов", - говорится в сообщении.

Данный эксперимент был проведен группой китайских медиков и биологов под руководством профессора Медицинского университета Гуанчжоу (Китай) Хэ Цзяньсина. Его научная команда уже много лет работает над разработкой технологий, необходимых для выращивания трансгенных свиней, чьи органы тела не вызывают реакции отторжения со стороны иммунитета человека при их имплантации в организм пациента.

Для этого ученые удалили при помощи геномного редактора CRISPR/Cas9 множество антигенов, вызывающих острую реакцию со стороны иммунитета, а также встроили несколько участков ДНК, отвечающих за выработку человеческих сигналов "свой-чужой". Органы дыхания одной из подобных свиней ученые пересадили в тело 39-летнего мужчины, находившегося в состоянии клинической смерти в результате перенесенного инсульта.

Данную процедуру, как объясняют биологи, особенно сложно осуществить в случае с легкими, так как органы дыхания постоянно контактируют с воздухом и присутствующими в них микробами, что делает их очагом постоянной активности врожденной и приобретенной иммунной системы. Геномные модификации позволили легким свиньи избежать появления острой реакции отторжения сразу после операции, что является большим шагом вперед в развитии технологий ксенотрансплантации.

Как отмечают исследователи, легкие оставались жизнеспособными и готовыми исполнять свои функции на протяжении всего эксперимента, однако при этом ученые на третьи сутки после операции зафиксировали появление антител к тканям легких свиньи, а также следы воспалений и повреждений, потенциально связанных с реакцией иммунитета. Это говорит о необходимости внесения дополнительных изменений в ДНК свиней для обеспечения полной безопасности ксенотрансплантации легких, подытожили ученые.

О ксенотрансплантации

Так называемой ксенотрансплантации, пересадке органов тела животных в тело человека, долгое время мешало то, что иммунная система отторгает чужеродные ткани. Биологи смогли решить эту проблему лишь в начале прошлого десятилетия, когда приспособили геномный редактор CRISPR/Cas9 для удаления генов, отвечающих за работу системы "свой - чужой".

Американские медики впервые использовали эти технологии в 2022 году для пересадки сердца свиньи в тело смертельно больного человека. Изначально медики не фиксировали проблем в работе имплантированного сердца, однако через два месяца после операции 57-летний мужчина неожиданно скончался. Его гибель заставила ученых начать поиски новых подходов по предотвращению отторжения пересаженных органов животных.