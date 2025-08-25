Разработка российских ученых представляет собой облачный сервис, которым может бесплатно воспользоваться любой врач

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Исследователи из Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета (СПбГПМУ) и специалисты "Яндекса" разработали систему ИИ, помогающую врачам выявлять первые признаки развития детского церебрального паралича и других тяжелых болезней центральной нервной системы. Об этом сообщила пресс-служба Yandex Cloud.

"МРТ-исследование мозга младенца длится в среднем 20-40 минут, а на анализ изображений и написание медицинского заключения даже у опытного специалиста может уходить от нескольких часов до нескольких дней. Нейросеть Яндекса поможет ускорить диагностику и выбор терапии для маленьких пациентов", - пояснил профессор СПбГПМУ Александр Поздняков, чьи слова приводит пресс-служба Yandex Cloud.

Как отмечается в сообщении, разработка российских ученых представляет собой облачный сервис, которым может бесплатно воспользоваться любой врач. Система способна анализировать результаты МРТ младенца и с 90% точностью изображение с очерченными контурами и процентным соотношением серого и белого вещества в мозге ребенка. Это облегчает диагностику ДЦП и других тяжелых болезней ЦНС у детей.

Данный алгоритм был совместно разработан исследователями из Центра технологий для общества Yandex Cloud, Школы анализа данных Яндекса и их коллегами из СПбГПМУ, которые подготовили и разметили 1500 обезличенных МРТ-снимков пациентов университета для обучения алгоритма. В работе системы ИИ используется несколько нейросетей, в том числе модель BIBSNet для разметки изображений, и сети ResNet и U-Net для сегментации снимков.

По словам разработчиков, в будущем вся система будет выложена в открытый доступ, что позволит ее использовать в медицинских и других проектах по всему миру и адаптировать для решения широкого перечня задач, связанных с диагностикой болезней центральной нервной системы у самых юных пациентов.

"Несмотря на то, что коммерческих решений для лучевой диагностики много, ни одно ранее не решало задачу, которую поставили перед нами эксперты университета. Главной сложностью этого проекта был ограниченный набор данных. Благодаря слаженной работе с экспертами нам удалось создать решение, которое помогает врачам обследовать больше пациентов за то же время и оперативно предлагать терапию", - подытожила руководитель Центра технологий для общества Yandex Cloud Анна Лемякина, чьи слова приводит пресс-служба компании.