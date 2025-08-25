В рентгеновском диапазоне зарегистрировали вспышка M1.2

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Новая вспышка предпоследнего класса мощности, ставшая третьей за день, зафиксирована на Солнце в понедельник. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

"25 августа в 18:18 мск в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M1.2", - сказали в институте.

Ранее в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН сообщали о вспышках М4.6 и М1.0. Кроме того, ученые отметили, что риски X - вспышек выставлены на наивысшие значения с середины лета.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.