В центре Красноярска нашли массовое захоронение предположительно XVII века

КРАСНОЯРСК, 26 августа. /ТАСС/. Массовое захоронение, предположительно относящееся к XVII веку, нашли археологи в историческом центре Красноярска. Науке ранее не было известно о погребениях в этом месте, сообщил ТАСС директор Красноярской геоархеологии Данил Лысенко.

"На улице Каратанова <…> нашли массовое захоронение человеческих останков. Их нашли прямо под дорогой, между перекопами современных коммуникаций. Они могут относиться к острожному периоду истории Красноярска. Сейчас зафиксированы останки не менее 13 индивидов, часть из которых была изъята для криминологической экспертизы. Археологические работы по исследованию захоронений ведутся в настоящее время", - сказал Лысенко.

По его словам, находка была сделана во время археологического наблюдения за работами по замене коммунальных сетей. Старинное городское кладбище воскресенского располагалось восточнее места находки захоронения.

"Судя по картам XVIII века, некрополя на этой территории не было, как не было на этом участке и храма, при котором он мог функционировать", - подчеркнул собеседник агентства.

Красноярск является крупнейшим городом в Восточной Сибири. Он был основан воеводой Андреем Дубенским как острог в 1628 году в районе впадения реки Качи в Енисей. В XVII веке красноярский отрог играл роль форпоста при освоении Восточной Сибири, выдержал несколько осад кочевников.