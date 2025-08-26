Инженеры МАИ разрабатывают методику "безопасного разрушения" самолетов при авариях

Проект пока находится на стадии научного исследования

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Инженеры Московского авиационного института (МАИ) разрабатывают инновационную методику проектирования узлов навески критических агрегатов планера, которая позволит минимизировать последствия аварийных или жестких посадок самолетов. Суть работы заключается в том, чтобы заранее предусматривать, как именно должна ломаться конструкция при сверхнормативных нагрузках, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Благодаря разрабатываемой методике узлы навески будут разрушаться контролируемо, подобно предохранителю в электрической цепи, который сгорает, чтобы спасти всю систему. При сильном ударе во время нештатной посадки эти элементы подламываются, позволяя агрегату отделиться от планера без нанесения фатального ущерба жизненно важным системам самолета. Таким образом, разрушение становится управляемым процессом, минимизирующим риски для пассажиров и экипажа", - рассказал инженер кафедры "Проектирование и сертификация авиационной техники" МАИ Егор Титов, чьи слова приводятся в сообщении.

Узлы навески критических агрегатов планера - это спроектированные с высокой точностью точки крепления или элементы конструкции на самолете, которые удерживают наиболее важные части его основной конструкции, непосредственно контактирующие со взлетно-посадочной полосой при нештатной посадке - шасси и двигатель.

Хотя подобные исследования ведутся и за рубежом, отечественная методика, разрабатываемая в МАИ, обладает преимуществами. Главное из них - высокая точность расчетов. Она позволяет учесть значительно больше факторов, влияющих на поведение конструкции при разрушении, что делает прогнозирование гораздо более надежным. Такая точность требует колоссальных вычислительных мощностей с помощью суперкомпьютера МАИ, мощность которого на сегодняшний день составляет 380 терафлопс. Суперкомпьютерный кластер МАИ развивается в рамках программы "Приоритет-2030".

Проект "безопасного разрушения" пока находится на стадии научного исследования, однако уже вызывает предметный интерес со стороны представителей авиационной промышленности, рассказали в вузе. На сегодняшний день команда активно занимается созданием, проверкой и подтверждением работоспособности методики. Завершить основные исследования и представить работу в полном виде планируется в течение ближайших двух лет.