Он сможет общаться с посетителями музеев

САРАТОВ, 26 августа. /ТАСС/. Разработчики Саратовского государственного технического университета им. Ю. А. Гагарина (СГТУ) создали виртуального ассистента на основе искусственного интеллекта для музейных пространств. Синхронная генерация реплик, жестов и анимации позволит разговаривать с людьми, показывать экспонаты и рассказывать интересные факты, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Особенностью программы является использование интеграционного каркаса, объединяющего LLM-модель, сервис синтеза речи и модуль планирования действий NPC. Этот виртуальный ассистент может выступать гидом, при этом создавая эффект живого общения. Синхронная генерация реплик, жестов и анимации позволяет помощнику разговаривать с людьми, показывать экспонаты и рассказывать интересные факты", - рассказали в пресс-службе.

Полноценное общение

В университете отметили, что гид-помощник может полноценно общаться с посетителями по выбранной и заданной заранее тематике. Анимированная ЗD-модель будет сопровождать свою речь реалистичными жестами, а проработанная анимация его губ генерируется во время разговора и подстраивается под динамично озвученный текст. По информации разработчиков, при общении персонаж не использует стандартные аудиодорожки, а каждый раз отвечает уникально. В базе программы - нейронная сеть, которая обучена по необходимой тематике.

"Музеи, галереи и выставки - одна из наиболее перспективных областей для применения искусственного интеллекта. Сегодня культурные объекты заинтересованы в интеграции современных технологий в свою работу. Они помогают сделать навигацию по экспозициям удобнее, дают посетителям возможность почувствовать себя сопричастными к той или иной исторической эпохе, позволяют повысить вовлеченность аудитории. Внедрение интеллектуальных помощников в работу музеев также повышает интерес к этим пространствам среди подрастающего поколения, ведь детям всегда нравится игровой формат получения знаний", - приводятся слова разработчика Сергея Корнеева.

Как отметили в пресс-службе, разработкой уже заинтересовались руководители филиала музея "Россия - моя история" в Саратове и организаторы фестиваля археологии и реконструкции "Укек". Сейчас формируется набор данных по теме истории Увекской археологической экспедиции, которая проводится более 20 лет в Саратове на территории золотоордынского города Укек. Разработанного ассистента планируется использовать на тематическом ежегодном фестивале.

Кроме того, интеллектуального помощника сейчас обучают также для использования в Институте прикладных информационных технологий и коммуникаций СГТУ. Отмечается, что он будет помогать абитуриентам и первокурсникам.

Разработка велась под руководством доцента кафедры "Прикладные информационные технологии" СГТУ, кандидата технических наук Михаила Королева.