В Томске запустили производство важного для микроэлектроники вещества

ТОМСК, 26 августа. /ТАСС/. Отечественное производство высокочистого бромистого водорода - вещества, критически важного для микроэлектронной промышленности - запустил Инжиниринговый химико-технологический центр (ИХТЦ) при Томском государственном университете (ТГУ). Мощности производства полностью закроют потребности российских потребителей и при необходимости могут быть увеличены, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"ИХТЦ осуществил разработку технологии и запуск производственной линии в г. Томске. За полтора года, в условиях крайне сжатых сроков, специалисты прошли путь от лабораторных исследований до полноценного производства, обеспечив выпуск высокочистого бромистого водорода (HBr) с чистотой 99,999% (5N)", - сказано в сообщении.

Компания получила паспорт безопасности химической продукции информационно-аналитического центра "Безопасность веществ и материалов" ФГБУ "Институт стандартизации". Этот документ необходим для официального производства и продажи продукта. Производство ориентировано на ежегодный объем 650 кг, однако мощность технологической линии может быть масштабирована в зависимости от спроса. Это позволяет обеспечить стабильные поставки сверхчистого HBr на российский рынок, тем самым полностью закрыв внутренние потребности и снизив зависимость от иностранных поставщиков, в первую очередь из Китая и Европы.

"Чистота вещества играет ключевую роль. Присутствие даже следовых примесей может нарушить работу оборудования или остановить производственный процесс в микроэлектронике. Особым вызовом стала разработка системы аналитического контроля, ранее отсутствовавшей в России. Над этой задачей работала команда молодых специалистов, которые на базе лаборатории физико-химических методов анализа ТГУ создали и аттестовали методики определения критически важных примесей - хлороводорода, воды, металлов и пр. Применение новых подходов и мировой практики позволило обеспечить точный и надежный контроль качества продукции", - сказала руководитель проекта Ася Водянкина.

Проект реализуется в рамках программы развития электронного машиностроения на период до 2030 года. Заказчиком выступило Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, ключевые потребители - ведущие отечественные предприятия отрасли: АО "Микрон", АО "ОКБ Планета", АО "ВЗПП - Микрон", АО "Ангстрем".

Отмечается, что проект по бромистому водороду - часть более широкой программы по развитию отечественной линейки сверхчистой химии. Параллельно ИХТЦ реализовал технологию производства TDMAT, а к концу 2025 году планируется завершение работ по внедрению в производство трибромида бора 99,99995%. Также ТГУ совместно с Минпромторгом РФ и ИХТЦ занимаются разработкой стратегии развития химической промышленности в России до 2035 года. Документ должен отразить текущее состояние отрасли и возможные направления ее развития, а также предложить механизм необходимых изменений на государственном уровне.