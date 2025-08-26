Такая разработка позволила снизить уровень шероховатости более чем на 90%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Ученые Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ" создали метод повышения качества напечатанных на 3D-принтере металлических имплантов для животных. Разработка позволила снизить уровень шероховатости более чем на 90%, что является важным показателем для успешной имплантации, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"В рамках нашего исследования удалось существенно снизить шероховатость деталей из нержавеющей стали, напечатанных на 3D-принтере по металлу. Комплексный подход состоит из последовательной обработки поверхности гидроабразивной смесью, а затем лазером с определенными характеристиками. Такая комбинированная обработка позволяет убрать более 90% шероховатостей", - привели в пресс-службе слова техника/магистранта кафедры Фотоники СПбГЭТУ "ЛЭТИ" Софьи Квашниной.

Сегодня 3D-печать является одним из перспективных способов создания имплантов. Этот метод позволяет с высокой точностью и скоростью создавать искусственные органы сложной формы, сохраняя при этом индивидуальные особенности носителя. Одной из проблем, которая возникает в случае 3D-печати металлических имплантов, является неудовлетворительная шероховатость поверхности устройства. Высокий уровень этого показателя может снизить вероятность успешной имплантации.

По данным пресс-службы, работа ученых ЛЭТИ по обработке поверхности проводились на алюминиевых и стальных брусках, послойно выращенных на 3D-принтере. На разных участках брусков подбирались характеристики лазера для наибольшего снижения уровня шероховатости.

В ходе экспериментов ученые из нержавеющей стали также напечатали копии имплантов суставов для животных, которые обычно делаются из дорогого, но биосовместимого металла - титана. Начальный средний уровень шероховатости деталей составлял порядка единиц микрометров - примерно в 10 раз тоньше волоса. Образцы сначала подвергли гидроабразивной обработке - это позволило в среднем снизить шероховатость в несколько раз - до 1 микрометра. Затем напечатанные изделия обработали лазером - уровень шероховатости достиг 0,27 микрометров.

"Использование нашего подхода на изделиях из титана, которые являются искусственными суставами для животных - это то, чем мы планируем заниматься на следующем этапе исследований. В перспективе наши наработки могут найти применение в печати и обработке имплантов уже для человека", - привели в пресс-службе слова научного руководителя проекта, ассистента кафедры Фотоники СПбГЭТУ "ЛЭТИ" Ивана Михайлова.