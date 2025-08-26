В России разработали ИИ-судью для гонок дронов

Такое решение обеспечит объективное судейство, так как будет более точно оценивать прогресс каждого участника гонки

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Российские ученые разработали платформу, которая заменит судей на гонках беспилотников. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе РТУ МИРЭА.

Решение, использующее технологии искусственного интеллекта (ИИ), обеспечит объективное судейство, так как будет более точно оценивать прогресс каждого участника гонки.

"Уникальная облачная платформа записывает видео с камеры дрона и информацию с его бортовых датчиков. С помощью сложных математических алгоритмов она восстанавливает траекторию полета дрона, словно заново "прорисовывая" в цифровом пространстве каждый вираж и петлю. Затем разработка с помощью технологий ИИ "дробит" полет на отдельные элементы и классифицирует их, сравнивая с эталонными маневрами", - пояснили ТАСС в вузе.

Система уже умеет уверенно распознавать более 12 типовых фигур и их вариаций. Это позволяет не только автоматически фиксировать такие ошибки, как пропуск ворот, но и проводить глубокий анализ техники внешнего пилота дрона.

"Анализируя многократные полеты, мы задумались о том, что на основе такой статистики можно сформировать рекомендации для тренеров, которые помогут точечно улучшать спортивный результат", - отмечает профессор Института искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Алексей Романов, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Авторы намерены испытать ИИ-судью на соревнованиях дронов, которые РТУ МИРЭА проведет в конце 2025 - начале 2026 года. Работа выполняется в рамках реализации программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030".