Доказана роль варианта гена в риске преждевременных родов

В исследовании приняли участие 120 женщин

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Специалисты Сеченовского университета нашли доказательства роли варианта гена ADRB2 в риске преждевременных родов. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

"Исследователям впервые удалось показать роль определенного полиморфизма (Gly16Arg) гена, ответственного за работу бета-2-адренергического рецептора (ADRB2) в возникновении угрозы преждевременных родов", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, в исследовании приняли участие 120 женщин.

Уточняется, что ген ADRB2 кодирует бета-2-адренергические рецепторы, участвующие в регуляции работы многих систем организма и способны расслаблять гладкую мускулатуру различных органов, в том числе матки. При определенном варианте этого гена процесс нарушается, и матка может начать сокращаться раньше.

"Полученные данные позволяют не только выявить риски, но и оценить эффективность терапии. Так, если женщина - носитель того варианта гена ADRB2, который не справляется со своей задачей, эффективность лечения лекарствами, расслабляющими мускулатуру матки за счет воздействия на бета-2-адренергические рецепторы, снижается. И, чтобы не терять драгоценное время, когда есть риск слишком ранних родов, можно воспользоваться данными генетического тестирования, подобрать наиболее эффективные препараты и скорректировать их дозы", - отмечается в сообщении.