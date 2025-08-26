В семьях, где родители имеют высшее образование, частота посещения музеев и театров с детьми значимо выше, отметили в МГУ

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Ученые факультета психологии Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова выявили влияние регулярных посещений музеев на улучшение слуховой рабочей памяти детей дошкольного возраста. Выводы уточняют роль культурной активности в когнитивном развитии детей, сообщила пресс-служба вуза.

Авторы провели опрос представителей более 1,2 тыс. семей с детьми дошкольного возраста.

"В результате было обнаружено, что у детей, регулярно посещающих музейные выставки и экспозиции, значимо выше развита слуховая рабочая память. При этом обнаруженная закономерность сохраняется независимо от пола и возраста детей, а также уровня образования родителей. Полученные выводы подчеркивают особую важность культурной активности для когнитивного развития детей дошкольного возраста", - сообщили в МГУ.

Согласно полученным результатам, около половины опрошенных семей регулярно посещают культурные мероприятия: музеи - 47,2%, театры - 55,2%. В семьях, где родители имеют высшее образование, частота посещения музеев и театров с детьми значимо выше, уточняют в вузе.

"Исследование подчеркивает важность создания и внедрения программ, направленных на повышение доступности регулярного участия российских семей в культурных мероприятиях, что в перспективе способствует всестороннему развитию подрастающего поколения", - также отметили в пресс-службе университета.

Результаты работы, поддержанной Российским научным фондом, опубликованы в журнале Early Child Development and Care.