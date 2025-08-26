В рамках ЦЕХа партнеры сфокусируют свои усилия на переводе лабораторных разработок в готовые, описанные и воспроизводимые промышленные технологии

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Московский физико-технический институт (МФТИ) создал специальную площадку ЦЕХ для опытно-химического производства, в рамках которой будет осуществляться полный цикл разработки и масштабирования технологий синтеза активных фармацевтических субстанций. ЦЕХ усилит позиции России в сфере политики импортозамещения, сообщила пресс-служба вуза.

"Запуск опытно-химического цеха - это не просто ввод в строй новой площадки, а мощный импульс для развития всей отечественной фармацевтики. Мы создаем уникальную экосистему, где научные разработки наших лабораторий будут быстро доходить до реального производства, обеспечивая страну собственными, конкурентоспособными субстанциями и инновационными препаратами", - заявил ректор МФТИ Дмитрий Ливанов, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Как отметил Ливанов, к проекту уже проявили интерес российские фармкомпании, которые будут совместно с научными группами МФТИ разрабатывать и запускать полноценные проекты по созданию отечественных инновационных лекарств. В рамках ЦЕХа партнеры сфокусируют свои усилия на переводе лабораторных разработок в готовые, описанные и воспроизводимые промышленные технологии.

"Помимо этого, стоят задачи по производству нишевых продуктов. Идеальный сценарий - если мы найдем востребованные продукты, сырье, необходимое фармкомпаниям, которое нам будет экономически целесообразно производить. Таким образом, ЦЕХ - это наш шаг от оказания услуг к производству собственных товаров", - пояснил заведующий лабораторией доклинических исследований МФТИ Антон Алашеев, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

По его словам, ключевая уникальность ЦЕХа заключается в возможности проводить работы под ключ: от синтеза миллиграммов нового соединения в лаборатории до отработки технологии его получения в промышленных реакторах объемом до 100 литров. Инфраструктура кластера включает линейку химических реакторов (10, 20, 50, 100 л), промышленные центрифуги и другое оборудование для масштабирования процессов.

"Появление своего опытного производства - хорошая возможность для ученых и будущих специалистов МФТИ прикоснуться к аппаратам, которые работают на действующих заводах. С другой стороны, нельзя забывать и про инновации. Наши препараты, которые потребуются через некоторое количество лет - не так уж и долго, через 5, 7, 10 лет, - необходимо создавать уже сейчас. И такие площадки приближают нас к этим целям", - подытожил директор по развитию инноваций АО "Фармасинтез" Роман Иванов, чьи слова приводит пресс-служба МФТИ.