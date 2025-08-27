Аппарат дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" сделал несколько космических фотографий реки Индигирки

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Российский аппарат дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" сделал несколько космических кадров реки Индигирки в Якутии, вышедшей из берегов. Фотографии распространил Роскосмос.

"В конце прошлой недели в Оймяконском районе Республики Саха (Якутия) река Индигирка вышла из берегов. Затопленные участки видно на снимках спутников Роскосмоса", - говорится в сообщении.

Обильные осадки в начале июля на северо-востоке республики вызвали подъем воды в реках. В Оймяконском и Абыйском районах были подтоплены 382 дворовые территории, повреждены 127 жилых помещений, из них 5 утрачены. Восстановительные работы начались после освобождения территорий от воды. Минобрнауки организовало отдых и оздоровление детям из пострадавших от паводка районов республики.

На прошлой неделе сильные дожди, прошедшие в восточных районах, снова привели к повышению уровня воды на реке Индигирке, сообщалось о затопленных дворовых участках.