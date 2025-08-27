Она относится к VIII-IX векам нашей эры

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Археологи обнаружили во время раскопок на территории могильника Гнездилово большое число артефактов, в том числе серебряные и стеклянные украшения, боевой топорик и древнюю индийскую монету-джитал, которая относится к VIII-IX векам нашей эры. Это первая подобная находка такого рода для территории Суздальского Ополья, сообщила пресс-служба Института археологии РАН.

"Особого внимания заслуживает монетная подвеска, изготовленная из джитала, - серебряной монеты, распространенной в средневековье преимущественно на территории современных Афганистана, Пакистана и Индии. Считается, что такие монеты чеканились со второй половины VIII по IX век в Кабульском регионе. Находки джиталов в Северной и Восточной Европе, куда они поступали вместе с куфическими дирхамами VIII-XI веков, крайне редки", - говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении, эта редкая монета и другие артефакты были обнаружены на территории могильника Гнездилово, который был впервые раскопан в середине XIX века Алексеем Уваровым, основателем Московского археологического общества. Лишь в 2019 году ученым удалось обнаружить найденные им курганы при помощи методов геофизики, систем спутниковой разведки и геоинформационных систем.

Впоследствии археологи обнаружили множество других могильников, которые сделали Гнездилово и его окрестности одним из самых интересных регионов России для изучения культуры и быта домонгольской северо-восточной Руси. Недавно специалисты ИА РАН провели раскопки в центральной части могильника и в юго-восточных его регионах, где находятся древнейшие непотревоженные погребения X-XI века, и обнаружили здесь 13 ранее неизученных захоронений, в том числе пять женских и пять детских погребений.

Культура и стиль жизни элиты Древней Руси

Изучение этих захоронений принесло множество интересных находок. В частности, в одном из мужских погребений ученые обнаружили металлические детали пояса, нож, кресало, кремень и боевой топорик, лежавший справа у бедра. Рядом с погребенным, в его ногах, на той же площадке был похоронен еще один мужчина, которого положили в тесную могильную яму с подогнутыми ногами и без сопровождающих вещей. Это потенциально является редкой для Руси демонстрацией социального неравенства.

В захоронениях женщин и детей археологи обнаружили множество украшений, в число которых вошли бусы из цветного стекла, так называемые "лимонки", и глазчатые бусы, которые привозили на Русь в IX-X веках с Ближнего Востока. Также в этих захоронениях исследователи обнаружили ожерелья из стеклянных бусин и серебряных подвесок, часть из которых была изготовлена из монет - восточных дирхамов, западноевропейских денариев и индийского джитала.

Все эти находки, как отмечают ученые, значительным образом расширяют представления ученых о погребальных традициях древнерусской знати, ее повседневной жизни, характерном для ее представителей уровне благосостояния и социальных отношениях между представителями разных слоев общества домонгольской Руси.

"С накоплением материалов Гнездилово становится ключевым памятником для изучения начальной истории Суздальской земли. Новые раскопки в Гнездилове, вместе с материалами исследований предшествующих сезонов, позволяют достоверно идентифицировать погребения социальной элиты в некрополях Северо-Восточной Руси конца X-XI века и представить особенности ее культуры и стиля жизни", - подытожил директор ИА РАН академик Николай Макаров, чьи слова приводит пресс-служба института.