Гости фестиваля смогут посетить шесть площадок, посвященных исследованиям космоса, вопросам медицины, развитию ИИ и роботов, экологии и другим направлениям

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Национальная академия наук Белоруссии и проект "Наука 0+" организуют в Минске Открытую неделю науки стран БРИКС+, в которой примут участие исследователи и космонавты двух стран. Об этом сообщила пресс-служба "Наука 0+".

Открытые недели науки стран БРИКС+ ("BRICS science week 0+") являются частью федерального проекта "Популяризация науки и технологий" государственной программы "Научно-технологическое развитие РФ". Ранее неделя науки прошла в Рио-де-Жанейро с 30 июня по 7 июля в преддверии саммита БРИКС.

"Открытая неделя науки стран БРИКС+ - это масштабный международный проект, направленный на популяризацию науки, поддержку научной коммуникации и развитие культурного диалога в рамках объединения. Она пройдет в белорусской столице с 6 по 13 сентября. Инициатива призвана сформировать профессиональное сообщество научных коммуникаторов и популяризаторов науки из разных стран. Ведущие ученые, журналисты, педагоги и молодые исследователи соберутся, чтобы обсудить продвижение сферы исследований, найти новые способы организации диалога науки с обществом", - сообщили организаторы.

Программу Недели науки в Минске 6 сентября откроет научно-популярный фестиваль в Центральном ботаническом саду НАН Белоруссии. В ее подготовке принимают участие представители МГУ имени М. В. Ломоносова, РНИМУ имени Н. И. Пирогова, РХТУ имени Д. И. Менделеева, РТУ МИРЭА, РГУ нефти и газа имени И. М. Губкин и других организаций. Гости фестиваля смогут посетить шесть тематических площадок, посвященных исследованиям космоса, вопросам медицины, развитию ИИ и роботов, а также экологии и другим направлениям.

"Участники смогут увидеть квантовый телефон, управлять роверами, поработать с макетами человеческих органов, познакомиться с основами нейронауки, выделить ДНК, изучить древние растения под микроскопом и многое другое", - уточнили в дирекции фестиваля.

Космонавты расскажут о невесомости

В фестивале примут участие ведущие ученые и популяризаторы науки: профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Николай Никитин, научный журналист и медицинский блогер Алексей Водовозов, заведующий лабораторией теории фундаментальных взаимодействий Физического института имени П. Н. Лебедева РАН Алексей Семихатов, научный сотрудник лаборатории физики высоких энергий ОИЯИ Михаил Шандов, начальник отдела научно-просветительской деятельности парка "Зарядье" Никита Виноградов, научный сотрудник кафедры палеонтологии геологического факультета МГУ Дмитрий Мамонтов и другие.

"Гости также услышат о жизни в невесомости из первых уст. Своим опытом поделятся летчик-космонавт, Герой России Олег Новицкий и первая белорусская женщина-космонавт Марина Василевская", - говорится в сообщении.

В Минске в дни Недели науки также пройдет международная просветительская акция "Ученые - в школы", в рамках которой ученые двух стран выступят перед учащимися с лекциями о последних достижениях науки.

О проекте "Наука 0+"

Фестиваль "Наука 0+", организуемый Минобрнауки РФ и правительством Москвы при поддержке Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова и РАН, входит в программу Десятилетия науки и технологий, объявленного в России президентом Владимиром Путиным. В 2025 году проект, созданный по инициативе ректора МГУ Виктора Садовничего, отмечает 20-летие. Юбилейная программа, включающая интерактивные выставки, лекции, научные шоу, экскурсии и конкурсы, пройдет в десяти странах.

"Привлекая молодежь и студентов, фестиваль играет важную роль в формировании нового поколения ученых, а открытый диалог с обществом повышает авторитет сообщества исследователей, фокусирует его внимание на прорывных разработках и новых открытиях. Сердечно благодарю председателя президиума НАН Беларуси Владимира Степановича Караника за поддержку фестиваля, который в этом году перерастет в Открытую неделю науки стран БРИКС+. Это новый масштабный формат продвижения ценности научного познания в глобальном обществе", - отметил ректор МГУ им. М. В. Ломоносова Виктор Садовничий, чьи слова приводятся в сообщении.

Руководитель организационного комитета фестиваля науки в Минске, заведующий отделом Центра системного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси Александр Зайцев, в свою очередь, указал на важность популяризации науки как "миссии, которая вдохновляет, расширяет кругозор и помогает принимать осознанные решения в жизни".

ТАСС выступает генеральным информационным партнером международного фестиваля "Наука 0+".