СТАВРОПОЛЬ, 27 августа. /ТАСС/. Облегченный учебный дрон с искусственным интеллектом, который анализирует команды и подготовку ученика, разработали ученые на Северном Кавказе. Беспилотник способен выдерживать падение с высоты до 30 м, сообщили ТАСС в пресс-службе Северо-Кавказского федерального университета.

"Новый учебный БПЛА сочетает в себе легкость (всего 1,2 кг) и повышенную ударопрочность. Он способен выдерживать падение с высоты до 30 м, так как начинающие операторы часто сталкиваются с авариями. Система управления дроном полностью идентична стандартным FPV-квадрокоптерам, что обеспечивает реалистичность обучения. Ключевая особенность устройства - встроенный ИИ-модуль, который в режиме реального времени анализирует команды оператора и автоматически оценивает уровень его подготовки", - говорится в сообщении.

Разработка реализована по стратегическому технологическому проекту "Инновационно-производственный кластер радиоэлектроники и беспилотных авиационных систем" при поддержке программы "Приоритет 2030". Беспилотник позволит отрабатывать при обучении навыки пилотирования, программирования автономных полетов и так далее.

"Наш университет ведет системную работу в области подготовки высококвалифицированных кадров и создания условий для глобальной конкурентоспособности российских беспилотников. Благодаря участию в программе "Приоритет 2030" в этом году мы существенно нарастили темпы работы в области развития отечественных технологий БПЛА", - цитирует пресс-служба исполняющую обязанности ректора СКФУ Татьяну Шебзухову.

В ближайшее время ученые планируют усовершенствовать систему автономного полета и расширить функционал анализа, который проводит искусственный интеллект. Разработанный дрон будет использоваться при обучении в Академии беспилотных технологий. Также он применим в учебных центрах и школах для подготовки будущих операторов и в МЧС для тренировки полетов в сложных условиях.