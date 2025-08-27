В СПбГУ создали отечественный инструмент для быстрой диагностики инфекций

Разработка также учитывает особенности российского микробиома

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. Ученые Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) создали программу для обработки результатов анализа геномов микроорганизмов в биологических материалах. Разработка единственная в мире учитывает особенности российского микробиома, сообщили в пресс-службе вуза.

"Граждане каждой страны отличаются друг от друга наличием тех или иных бактерий и их численностью. До недавнего времени приходилось анализировать микрофлору россиян на основе данных из других стран, так как сведений о микробиоме нашей страны не было. Мы исправили эту ситуацию", - привели в пресс-службе слова младшего научного сотрудника кафедры генетики и биотехнологии СПбГУ Лаврентия Данилова.

Уточняется, что анализ бактериальной флоры назначают при инфекциях, чтобы точно определить патоген и начать прицельную терапию. Установить возбудителя стандартными методами, например, с помощью бакпосева или ПЦР, получается не всегда. В таких случаях врачи прибегают к метагеномному секвенированию - анализу микробного сообщества в биологических материалах на основе определения выделенной из образца последовательности ДНК.

По данным пресс-службы, разработка ученых - программа Antimicro, которая обрабатывает загруженные пользователем данные, а затем формирует заключение. В нем отражаются сведения о том, сколько бактерий и каких видов содержится в образце, какой у них уровень антибиотикорезистентности.

Antimicro полностью на русском языке, также в программе есть подробная инструкция, чтобы даже неопытный пользователь смог разобраться во всех ее функциях. Кроме основного модуля для анализа метагенома, разработчики предусмотрели несколько дополнительных - справочник микроорганизмов и лекарственных средств, отдельный раздел для подбора терапии.

Как отметили в университете, ученые СПбГУ нацелены получить на программу сертификат соответствия в Министерстве здравоохранения РФ. Это значительно расширит возможности пациентов, и исследование можно будет сделать не только на платной основе, но и по ОМС. На сегодня сертификата нет ни у одного подобного продукта.

Область применения

В пресс-службе СПбГУ уточнили, что Аntimicro пригодится во многих медицинских направлениях. У врачей появится возможность спасать больше жизней и снижать проявления тяжелых хронических заболеваний, связанных с изменениями в микробиоме и приводящих к инвалидизации. Также программа будет полезна в фармакологии, экологии, биотехнологии, сельском хозяйстве и пищевой промышленности.