На российском синхротроне СКИФ добились циркулирующего пучка электронов

Это позволит установке достичь на проектной мощности в 3 гигаэлектронвольта, сообщил директор Центра коллективного пользования "СКИФ" Евгений Левичев

НОВОСИБИРСК, 27 августа. /ТАСС/. Ученые добились циркулирующего пучка электронов в бустере российского синхротрона "Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ)". Осенью это позволит установке выйти на проектную мощность в 3 гигаэлектронвольта (ГэВ), сообщил в интервью ТАСС на полях "Технопром-2025" директор Центра коллективного пользования "СКИФ" Евгений Левичев.

СКИФ - это строящаяся под Новосибирском мегасайенс-установка, которая станет первым в России и самым мощным в мире источником синхротронного излучения четвертого поколения. СКИФ, запуск которого намечен на конец 2025 года, позволит "заглядывать внутрь" вещества, получать сверхточные данные о его структуре и поведении.

"У нас есть радостная новость, потому что после нескольких дней тяжелой работы нам удалось наконец получить в бустерном синхротроне циркулирующий пучок электронов", - сказал собеседник агентства.

Левичев пояснил, что при запуске ускорительного комплекса пучок некоторое остается неустойчивым и не может летать постоянно, что нужно для экспериментов. "Сейчас мы нацелены, чтобы энергию этого циркулирующего пучка, который пока что 200 мегаэлектронвольт, до 3 ГэВ. Я очень рад, что сейчас у нас есть фактически работающий бустер", - сказал физик, добавив, что процесс увеличения мощности планируется осуществить осенью.

Частицы внутри синхротрона движутся по кольцу в вакууме почти со скоростью света, а мощные электромагниты придают им энергию и задают траекторию движения. После того, как электронный пучок в бустерном синхротроне достигает проектной энергии 3 ГэВ, по длинному транспортному каналу он поступает в основной накопитель.

