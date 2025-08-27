Это позволит сделать большой шаг в изучении механизмов формирования "стройматериалов" планет, отметил научный сотрудник Кардиффского университета Микако Мацуура

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Международный коллектив астрономов использовал мощности орбитального телескопа "Джеймс Уэбб" для первых в истории наблюдений за тем, как возникают кристаллические и аморфные частицы звездной пыли внутри планетарной туманности. Собранные учеными сведения помогут уточнить механизмы образования "стройматериалов" для планет, сообщила пресс-служба британского Королевского астрономического общества (RAS).

"Нам удалось проследить за рождением миниатюрных частиц силикатов в спокойных регионах планетарной туманности, а также увидеть то, как возникают аморфные частицы органики в самых бурных и горячих ее регионах. Это позволит нам сделать большой шаг в изучении механизмов формирования "стройматериалов" планет", - заявила научный сотрудник Кардиффского университета (Великобритания) Микако Мацуура, чьи слова приводит пресс-служба RAS.

Как объясняют исследователи, планетарные туманности представляют собой горячие останки древних звезд относительно небольшой массы, которые исчерпали запасы водорода и сбросили свои внешние оболочки перед их превращением в белые карлики. Эти скопления горячей плазмы постепенно охлаждаются и порождают частицы звездной пыли, из которой впоследствии формируются новые звезды и планеты.

Ученых давно интересует то, как протекает формирование этих космических "стройматериалов" и как меняются их физические свойства, структура и состав в процессе возникновения и распада планетарных туманностей. Астрономам из США, Австралии, Европы, Бразилии и Китая впервые удалось проследить за формированием и миграциями этих частиц при помощи орбитального телескопа "Джеймс Уэбб", способного получать детальные снимки в инфракрасной части спектра.

Используя мощности этого зонда, ученые составили карту и изучили структуру планетарной туманности NGC 6302, расположенной в созвездии Скорпиона на расстоянии в 3,36 тыс. световых лет от Земли и похожей по форме на яркую космическую "бабочку". Полученные "Джеймсом Уэббом" снимки указали на то, что разные части это туманности, в том числе ее плотный центральный регион, похожий по форме на бублик, и крылья "бабочки", содержали в себе разные формы звездной пыли, что указывает на разные механизмы ее образования.

В частности, в центре туманности формируются крупные зерна силикатов, тогда как в плазменных пузырях в "крыльях" бабочки возникают небольшие сажеподобные частицы органики, в том числе состоящие из полициклических ароматических углеводородов. В прошлом ученым не удавалось проследить за формированием этих молекул, игравших важную роль в зарождении жизни на Земле, что делает полученные "Джеймсом Уэббом" данные особенно интересными для последующего изучения.