Зарубежные участники наращивают присутствие в консорциуме МЦИ МБИР

В Росатоме сообщили, что до конца года к консорциуму может присоединиться еще один партнер из Азии

НОВОСИБИРСК, 27 августа. /ТАСС/. Росатом рассчитывает, что до конца 2025 года к международному консорциуму по созданию многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах (МБИР, город Димитровград, Ульяновская область) присоединится еще один партнер из Азии. Об этом сообщил заместитель генерального директора по финансовой и операционной деятельности ООО "Лидер консорциума МБИР" Максим Дранов в рамках форума "Технопром" в Новосибирске.

"В первую очередь, потребители ресурсов материаловедческих исследовательских реакторов - это те страны, которые строят и развивают энергетику четвертого поколения. Наши основные интересы смещаются в страны Большой Азии. В этих странах активно развиваются атомные технологии поколения IV и наблюдается большая заинтересованность в проведении исследования на быстрых исследовательских реакторах. Мы сегодня достаточно близко стоим к подписанию соглашения о присоединении. У нас уже есть предварительные соглашения. <…> Перед нами стоит цель, к которой мы движемся. До конца 2025 года мы надеемся, что это реализуем", - рассказал Дранов.

Он отметил, что этот процесс сопровождается непростой переговорной работой. "Консорциум - это сложный финансово-правовой механизм, в рамках которого мы пытаемся урегулировать большое количество вопросов будущего взаимодействия участников в рамках консорциума на много лет вперед. С партнерами, которые планируют присоединиться, возникает много технических вопросов. Надо, например, на 15, на 50 лет вперед согласовать основные механизмы сотрудничества участников по всему спектру вопросов работы консорциума, обеспечить распределение ресурсов между участниками консорциума в соответствии с их вкладами при разных сценариях и тому подобное. Все это приводит к множеству вопросов, которые шаг за шагом урегулируются в процессе переговоров", - отметил он.

О реакторе

МБИР - многоцелевой исследовательский реактор четвертого поколения на быстрых нейтронах, возводится в городе Димитровграде на площадке АО "ГНЦ НИИАР" (предприятие научного дивизиона Росатома). После ввода в эксплуатацию МБИР станет самым мощным (150 МВт) быстрым исследовательским реактором в мире с абсолютно уникальными характеристиками. На этапе сооружения реактора начал работу Международный центр исследований на базе реактора МБИР (МЦИ МБИР). Доступ российских и зарубежных партнеров к реактору осуществляется через консорциум МЦИ МБИР.

Для формирования международной научной программы исследований создан консультативный совет МЦИ МБИР. Присоединение новых участников к проекту МБИР происходит путем подписания соглашения о консорциуме. Оно является юридическим оформлением отношений сторон и фиксирует права и обязанности участников на пользование реакторным ресурсом МБИР после ввода его в эксплуатацию. В середине июля к консорциуму присоединился Институт ядерной физики Академии наук Республики Узбекистан.

Форум "Технопром"

XII Международный форум технологического развития "Технопром" продлится четыре дня - с 27 по 30 августа, его главная тема - "Наука, кадры, индустрия: ключевые факторы технологического лидерства". ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.