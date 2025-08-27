Особенно негативно они повлияли на показатель в Юго-Восточной Азии

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Исследователи пришли к выводу, что примерно 39% ежегодных смертей жителей тропиков, связанных с чрезмерно жаркой погодой и волнами жары, обусловлены вырубками тропических лесов в Южной Америке, Африке и странах Юго-Восточной Азии. Об этом сообщила пресс-служба британского Университета Лидса.

"Наше исследование подчеркивает то, что вырубки лесов являются не только экологической проблемой, но и они несут значительную угрозу для здоровья общества. Защита тропических лесов от вырубок позволит снизить температуры в соседних с ними регионах обитания людей, что снизит риск появления опасных для жизни волн жары", - пояснила научный сотрудник Университета Лидса Карли Реддингтон, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Ученые пришли к такому выводу при всестороннем изучении того, как изменился покров лесов и температуры в тропических регионах суши, расположенных между 25 градусом северной широты и 25 градусом южной широты. Массовые вырубки лесов в некоторых из этих уголков суши, в частности, в регионе Берау в индонезийской части острова Калимантан, уже привели к росту средних температур в населенных пунктах на 0,86 градуса Цельсия за последние два десятилетия.

Подобные открытия побудили ученых всесторонне изучить то, как изменились температуры и площадь лесов в тропических областях пяти континентов. Проведенный анализ показал, что вырубки лесов в тропиках негативным образом изменили температурный режим на обширных территориях Нового Света, Евразии и Африки, где проживает 345 млн человек. В среднем, температуры в этих регионах тропиков выросли на 0,27 градуса Цельсия, что значительным образом повысило число смертей, связанных с жаркой погодой.

По текущим оценкам исследователей, этот показатель увеличился на 28 тыс. смертей, что составляет примерно 39% от общего числа смертей в тропиках, связанных с чрезмерно жаркой погодой и волнами жары. Особенно негативным образом вырубки тропических лесов повлияли на смертность в Юго-Восточной Азии, где этот показатель вырос на 43%, что ученые связывают с высокой плотностью населения и большой долей пожилых людей.

На уровне отдельных стран больше всего от этого феномена пострадали жители Индонезии, Демократической Республики Конго и Бразилии, где вырубки лесов затронули жизни от 21 до 49 млн. людей. При этом уровень избыточной смертности, связанной с волнами жары, более чем удвоился в некоторых странах Африки, таких как Танзания. Понимание этого, как надеются ученые, поможет разработать меры, нацеленные на борьбу с вырубками лесов и их экологическими и медицинскими последствиями.