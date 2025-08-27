Национальный центр физики и математики в Сарове строится по поручению президента РФ Владимира Путина

НОВОСИБИРСК, 27 августа. /ТАСС/. Создание инфраструктуры Национального центра физики и математики (НЦФМ) ведется с учетом мировых научных тенденций, адаптированных к российской действительности. Об этом сообщил заместитель научного руководителя - главный ученый секретарь НЦФМ Дмитрий Бисикало во время дискуссионной сессии "Наука в новых условиях" на форуме "Технопром".

Академик на примере ядерной физики низких энергий обозначил две важные проблемы современного состояния отечественной науки: исчерпание ресурса научной инфраструктуры, построенной в советское время, и исчерпание научных кадров. По его словам, создание в Сарове Национального центра физики и математики позволит решить эти проблемы.

"НЦФМ - это попытка учесть мировые тенденции развития науки, адаптированные к российской действительности. Во-первых, важно отметить, что для решения каждой задачи из Научной программы НЦФМ создаются кооперации ученых из разных организаций и городов, что позволяет использовать потенциал всей российской науки, причем критерием успешности является конкретный результат, а не публикация или цитирование", - сказал Бисикало.

Во-вторых, в центре планируется создать научно-исследовательскую инфраструктуру мирового уровня, доступную для всего российского научного сообщества. Кроме этого, будет уделяться внимание и образовательному треку, так как наука развивается благодаря преемственности научных школ, добавил академик.

Национальный центр физики и математики в Сарове строится по поручению президента России Владимира Путина. Это флагманский проект Десятилетия науки и технологий. На территории НЦФМ возводится комплекс из научно-исследовательских корпусов, передовых лабораторий и установок класса "мидисайенс" и "мегасайенс" для получения научных результатов мирового уровня, подготовки ученых высшей квалификации, воспитания новых научно-технологических лидеров, укрепления кадрового потенциала предприятий Росатома, ключевых научных организаций.

XII Международный форум технологического развития "Технопром" проходит в Новосибирске с 27 по 30 августа, его главная тема - "Наука, кадры, индустрия: ключевые факторы технологического лидерства". ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.