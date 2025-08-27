Речь идет о возбудителях ковида, лихорадок Эбола, Нипах и атипичной пневмонии

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Американские и европейские молекулярные биологи создали две коротких молекулы, способных мешать широкому перечню вирусов, в том числе возбудителям ковида, лихорадок Эбола, Нипах и атипичной пневмонии, соединяться с клеточными рецепторами и использовать их для проникновения в клетки. Об этом сообщила пресс-служба Городского университета Нью-Йорка.

"Мы остро нуждаемся в создании подобных средств. Если завтра появится новый опасный вирус, то пока у нас нет никаких препаратов, которые могли бы в теории подавлять размножение нового патогена. Созданные нами молекулы могут стать первой линией обороны от подобных вирусных угроз", - заявил профессор CUNY Адам Брауншвейг, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Как объясняют биологи, пока у медиков отсутствуют аналоги антибиотиков широкого спектра действия, которые были бы способны подавлять размножение большого числа вирусов. Это связано с тем, что вирусы используют разные клеточные системы для размножения, а также атакуют клетки путем присоединения к большому набору различных клеточных рецепторов - белковых выростов, которые организм использует для обмена сигналами между клетками.

Исследователи из США и Европы обратили внимание на то, что многие вирусы из очень разных и далеких друг от друга семейств этих патогенов используют схожие цепочки из пяти углеводных молекул, так называемые N-гликаны, для соединения с клеточными рецепторами и формирования отверстий в мембранах заражаемых клеток. Это натолкнуло их на мысль о создании своеобразного "рецептора-приманки", который будет соединяться с N-гликанами и блокировать их работу.

Руководствуясь этой идеей, биологи подготовили набор из 57 коротких органических молекул, хорошо растворимых в воде и в теории способных соединяться с N-гликанами, и проследили за их взаимодействиями с культурами человеческих клеток и шестью высокопатогенными вирусами - возбудителями ковида и атипичной пневмонии, а также лихорадок Марбурга, Эбола, Нипах и Хендра.

Сразу восемь из этих молекул подавляли размножение пяти из шести вирусов. Две из них, SCR005 и SCR007, ученые проверили в опытах на мышах, зараженных коронавирусом. Оба этих вещества не вызвали опасных побочных эффектов и при этом соединение SCR007 защитило 90% мышей от гибели, тогда как все особи из контрольной группы погибли на 8-9 день наблюдений. Подобные результаты опытов дают надежду на скорое появление антивирусных препаратов широкого спектра действия, подытожили биологи.