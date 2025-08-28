В Белгороде запатентовали способ производства кирпичей из общедоступного сырья

Разработка, аналогов которой в мире нет, прошла лабораторные исследования и научное обоснование

БЕЛГОРОД, 28 августа. /ТАСС/. Способ производства силикатных кирпичей с использованием глинистых пород, которые ранее не применялись в строительстве, разработали ученые Белгородского государственного технологического университета имени В. Г. Шухова. Новый способ позволит организовать производство кирпича в любом регионе РФ, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.

"Для получения силикатных материалов мы используем глинистые породы, которые до настоящего времени не применялись в строительной практике ввиду того, что они не соответствуют существующим нормативным документам. И, соответственно, службы, которые занимаются поиском и разведкой сырья, не берут их во внимание и не используют", - цитирует пресс-служба члена-корреспондента РААСН, доктора технических наук, заведующего кафедрой строительного материаловедения, изделий и конструкций БГТУ Валерия Лесовика.

По словам эксперта, существующая глина только на 5-7% используется для получения керамики, цемента и так далее. "А есть большое количество глинистых пород, которые не удовлетворяют требованиям нормативных документов и поэтому не используются, но в силу своего вещественного состава они могут быть пригодны для получения неавтоклавных силикатных материалов", - рассказал Лесовик.

Инновационный способ производства неавтоклавного силикатного кирпича (и других силикатных материалов) с использованием широко распространенных и ранее неиспользуемых глинистых пород предназначен для создания высококачественных строительных материалов (кирпич, теплоизоляционные, звукоизоляционные, конструкционные блоки) с меньшими затратами энергии. "Вместо дорогостоящего кварцевого песка, требующего обработки в автоклаве при высоком давлении и температуре, технология практически на 100% использует определенные глинистые породы, которые обрабатываются при помощи только атмосферного давления и при значительно более низких температурах до 100°C по сравнению с автоклавным методом (200°C, 10 атмосфер, 12 часов)", - пояснили в пресс-службе.

По словам кандидата технических наук, доцента кафедры строительного материаловедения, изделий и конструкций БГТУ Александра Володченко, разработка предлагает существенное снижение себестоимости производства за счет дешевого сырья и низких энергозатрат. "Дело в том, что не в каждом регионе страны у нас есть месторождения того же кварцевого песка, используемого для традиционных силикатных материалов. А вот эти вот глинистые породы, которые мы предлагаем использовать, они распространены у нас повсеместно, то есть на всей территории. Практически в каждом регионе страны есть они, в том числе и в зарубежных государствах", - считает Володченко.

Разработка, аналогов которой в мире нет, прошла лабораторные исследования и научное обоснование, получен патент на изобретение. Научные исследования, лежащие в основе разработки, финансировались за счет грантов Российского научного фонда (РНФ).