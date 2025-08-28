Станция Китая может появиться на СКИФ после 2027 года

Если Пекин инвестирует в создание станции раньше, то ее построят вне очереди, отметил директор Центра коллективного пользования "СКИФ" Евгений Левичев

НОВОСИБИРСК, 28 августа. /ТАСС/. Экспериментальная станция КНР на российском синхротроне "Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ)" может войти в следующую очередь ускорительного комплекса, ввод которой планируется после 2027 года. Об этом сообщил в интервью ТАСС на полях "Технопром-2025" директор Центра коллективного пользования (ЦКП) "СКИФ" Евгений Левичев.

25 августа министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, который посетил Китай с рабочим визитом 21-26 августа, заявил ТАСС, что Россия надеется на появление китайской экспериментальной станции в ЦКП "СКИФ".

"Я оцениваю перспективы сотрудничества с КНР очень позитивно. С китайскими товарищами у нас очень хорошие отношения исторически, - сказал Левичев. - Я думаю, что да, [в следующей очереди СКИФ такая станция может появиться]. Очереди поделены по принципу финансирования. Сейчас мы делаем первые семь станций".

Ранее в пресс-службе СКИФ ТАСС сообщали, что ввод станций второй очереди ожидается после 2027 года.

Левичев добавил, что если китайская сторона готова инвестировать в создание станции раньше, то она может быть построена вне очереди. Физик заявил, что не исключает также создания российской станции на китайском синхротроне.

По словам Левичева, в стадии запуска в Китае сейчас находится большой источник синхронного излучения, который называется High Energy Photon Source (HEPS) с энергией 6 ГЭВ. Как пояснил ученый, такой источник важен при исследовании в жестком спектре рентгеновского излучения, таких плотных материалов как, например, металл. В то время как СКИФ будет исследовать материалы в "мягкой" части спектра, что необходимо для изучения различных биологических и химических субстанций.

XII Международный форум технологического развития "Технопром-2025" проходит в Новосибирске с 27 по 29 августа. Ключевая тема в этом году - "Наука, кадры, индустрия: ключевые факторы технологического лидерства". ТАСС является генеральным информационным партнером мероприятия.