В Новосибирске разработали бюджетную систему БПЛА для мониторинга территорий

НОВОСИБИРСК, 28 августа. /ТАСС/. Современную бюджетную беспилотную авиационную систему разработали в Новосибирске для эффективного наблюдения и анализа состояния обширных и протяженных объектов. Система оснащена модулем компьютерного зрения, обеспечивающим автоматическое обнаружение, сопровождение и анализ целей в режиме реального времени, сообщил ТАСС в рамках форума "Технопром-2025" член команды разработчиков Данил Важнов.

"Систему можно применять в сельском хозяйстве, энергетике (обследование ЛЭП, нефтегазовых объектов), картографии, экологическом мониторинге, поисково-спасательных операциях. Дальность полета - до 40 км с передачей данных, до 120 км в автономном режиме", - рассказал Важнов.

Среди ключевых преимуществ системы он отметил быстрое развертывание - готовность к полету менее, чем за 10 минут, компактность, мобильность, универсальность - поддержка различных типов полезной нагрузки весом до 800 г (видеокамеры, тепловизоры, датчики).

XII Международный форум технологического развития "Технопром" продлится четыре дня - с 27 по 30 августа, его главная тема - "Наука, кадры, индустрия: ключевые факторы технологического лидерства". ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.