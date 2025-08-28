В рамках лаборатории планируют совместные научные работы в области структурной биологии, фармацевтики и биомедицины, материаловедения, археологии, химии высокомолекулярных соединений, коллоидной химии и химии поверхностей, катализаторов и каталитических процессов

НОВОСИБИРСК, 28 августа. /ТАСС/. Россия и Белоруссия создали совместную лабораторию для проведения исследований на синхротроне "Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ)", который строится под Новосибирском. Соответствующее соглашение подписано на международном форуме "Технопром-2025", сообщили ТАСС в пресс-службе СКИФ.

СКИФ - это строящаяся под Новосибирском мегасайенс-установка, которая станет первым в России и самым мощным в мире источником синхротронного излучения четвертого поколения. СКИФ, запуск которого намечен на конец 2025 года, позволит "заглядывать внутрь" вещества, получать сверхточные данные о его структуре и поведении.

"Соглашение о создании совместной лаборатории предусматривает возможность для белорусских ученых проводить исследования с использованием инфраструктуры ЦКП (центра коллективного пользования - прим. ТАСС) "СКИФ" по полному аналитическому циклу. Бурное развитие технологий в области электроники, космоса, беспилотных систем, атомной энергетики, биомедицины и других требуют обязательного использования установок типа MegaScience. Сейчас доступ к некоторым международным синхротронным станциям невозможен, а существующие не могут обеспечить потребности организаций Союзного государства. Кроме этого, ряд задач, исходя из вопросов безопасности, невозможно решать на установках, находящихся за рубежом", - цитирует пресс-служба ведущего научного сотрудника Института биоорганической химии НАН Белоруссии Андрея Гилепа.

Помещение для лаборатории предусмотрено в экспериментальном зале накопителя СКИФ. В рамках лаборатории планируются совместные научные работы в области структурной биологии, фармацевтики и биомедицины, материаловедения, археологии, химии высокомолекулярных соединений, коллоидной химии и химии поверхностей, катализаторов и каталитических процессов.

"Создание совместной лаборатории позволит наладить научно-технологическое сотрудничество между белорусскими и российскими учеными в целом ряде важных областей науки и, соответственно, совместно дополнить и развить компетенции научного сообщества Союзного государства в области синхротронных исследований. Это особенно важно в разрезе достижения технологической независимости Союзного государства", - приводит пресс-служба слова замдиректора Центра коллективного пользования "СКИФ" по научной работе Андрея Бухтиярова.

О совместной станции

Предполагается, что создание лаборатории ускорит процесс разработки и реализации проекта совместной российско-белорусской станции "БелРос-СИ". Она предназначена для проведения исследований в области материаловедения, микроэлектроники, физико-химических технологий, биологических и медицинских применений. Планируемые исследовательские методы позволяют получать информацию о пространственной, электронной и магнитной структуре объектов, их морфологии, и физико-химических свойствах. Станция "БелРос-СИ" ориентирована на комбинированное использование спектроскопических и дифракционных методов в одном экспериментальном цикле, что позволит эффективно решать комплексные научно-технические задачи в различных областях науки и техники в контуре Союзного государства и будет способствовать развитию технологического суверенитета России и Белоруссии в области передовых научных исследований и разработок.

