В Петербурге будут обучать инженеров для создания отечественной радиоэлектроники

Магистерскую программу запустит передовая инженерная школа "Электроника и электротехника" Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ"

НОВОСИБИРСК, 28 августа. /ТАСС/. Передовая инженерная школа (ПИШ) "Электроника и электротехника" Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ" в новом учебном году запустит магистерскую программу для подготовки специалистов по созданию импортозамещаюзих элементов радиоэлектроники. Об этом ТАСС в кулуарах форума "Технопром-2025" рассказал замдиректора школы Александр Кондрашов.

В РФ остро стоит проблема импортозамещения радиоэлектронных компонентов. Согласно прогнозу Минпромторга, к 2030 году отечественная электроника должна занять 70% внутреннего рынка, а объем индустрии вырасти вчетверо.

"Программа по радиотехническим компонентам. Не для кого не секрет, что от этих компонентов все зависит, а их все сложнее добыть. Есть целая программа под конкретное питерское предприятие, которое занимает тем, что создает отечественные радиотехнические компоненты для замены того, что перестало поставляться, и вот под эти нужды прям сразу ребята будут учиться на конкретных образцах, которые нужно делать", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в новом учебном году в вузе также планируется запуск программы обучению работе на промышленных лазерах. "Это и обработка материалов и изготовление", - добавил Кондрашов.

Кроме этого, в ПИШ ЛЭТИ будут запущены две программы, посвященные цифровым двойникам в области технологических процессов и предприятий. "И разработке, и внедрению их на производство с точки зрения управления и предпринимательства", - дополнил собеседник агентства.

О форуме

XII Международный форум технологического развития "Технопром" проходит в Новосибирске с 27 по 30 августа, его главная тема - "Наука, кадры, индустрия: ключевые факторы технологического лидерства". ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.