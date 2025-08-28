Разработка Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН является первой в России

НОВОСИБИРСК, 28 августа. /ТАСС/. Институт химической биологии и фундаментальной медицины (СО РАН) рассчитывает начать вторую фазу клинических испытаний первого в России онкопрепарата на основе вируса до конца года. Испытания могут занять около 1,5-2 лет, сообщил в интервью ТАСС в кулуарах форума "Технопром-2025" директор института Владимир Коваль.

В октябре прошлого года в институте сообщили об успешном завершении первой фазы клинических испытаний препарата против рака молочной железы. Они не только подтвердили его безопасноcть, но и показали эффективность в подавлении роста опухоли.

"Стоимость второй фазы клинических исследований - это около полумиллиарда рублей. <...> Вторая фаза, так как это исследование механизмов и клинических подходов, занимает минимум 1,5-2 года", - сказал собеседник агентства,

Директор ИХБФМ СО РАН уточнил, что ученые надеются начать исследования уже в этом году. Они пройдут на тех же площадках, что и первая фаза, основная - центр онкологии имени Петрова в Санкт-Петербурге. Тогда в испытаниях принимали участие пациентки, находящиеся в терминальной стадии заболевания. У них было прогрессирование рака молочной железы. После введения препарата у примерно 55% пациенток врачи наблюдали уменьшение размеров опухоли и стабилизацию процесса.

Препарат разработан Институтом химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, центром "Вектор" Роспотребнадзора в партнерстве с ООО "Онкостар" (резидент "Сколково"). Он сконструирован на базе рекомбинантного штамма VV-GMCSF-Lact вируса осповакцины. Ученые вырезали из генома вируса два участка, отвечающие за его вирулентность, и вставили вместо них гены, усиливающие онколитическую активность вируса. Впервые в мире в противоопухолевый препарат введен ген, кодирующий белок-убийцу раковых клеток. Клинические исследования препарата, являющегося первым в своем классе, начались в России в 2022 году.

Для борьбы с онкологическими заболеваниями недавно начали использовать так называемые онколитические вирусы, модифицированные таким образом, что они лишены генов, вызывающих развитие самых неприятных симптомов вирусной инфекции, а вместо них вставлены гены, стимулирующие противоопухолевый иммунитет. Измененный вирус проникает преимущественно в раковые клетки и их разрушает. Далее вирус стимулирует собственный иммунитет человека, и организм начинает сам бороться с раковыми клетками.

