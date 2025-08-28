Разработка РФ повысит на 20% энергоэффективность горнодобывающих предприятий

Российские исследователи создали математическую модель, позволяющую с высоким уровнем точности оценивать эффективность работы оборудования для добычи полезных ископаемых

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Исследователи из России разработали математическую модель, позволяющую с высоким уровнем точности оценивать эффективность работы оборудования для добычи полезных ископаемых. Его применение на российских угольнодобывающих предприятиях позволит на 20% повысить их энергоэффективность, сообщила пресс-служба НИТУ МИСИС.

"Методика подходит не только для оценки энергоэффективности различных типов горнодобывающего оборудования, но и для других видов технологических производств. Результаты могут быть масштабированы и в дальнейшем способствовать устойчивому развитию ключевых отраслей экономики", - пояснил старший преподаватель НИТУ МИСИС Сергей Дерябин, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Как отмечается в сообщении, для проведения открытых горных работ необходима тяжелая техника, в том числе экскаваторы, буровые установки и самосвалы. Для эксплуатации этих машин требуется большие количества энергии, на что уходит значительная часть расходов предприятий, однако существующие подходы для оценки энергоэффективности не учитывают специфику работы оборудования и часто основаны на экспертных оценках, а не на точных данных.

Для решения этой проблемы Дерябин и сотрудники университета разработали алгоритм, основанный на эконометрической модели стохастического анализа границ эффективности. По словам исследователей, данный подход для энергетического менеджмента позволяет точнее определить, какие параметры работы оборудования действительно эффективны, и где техника расходует больше энергии, чем нужно.

Работу этой методики ученые проверили на данных, которые были собраны при добыче полезных ископаемых на одном из угольных разрезов в Сибири в 2021-2023 годах. В общей сложности, в выборку вошли почти пять тыс. рабочих смен с различными типами выполняемых работ. Проведенные расчеты указали на то, что ранее неучтенные скрытые потери энергии при работе тяжелой техники на этом разрезе составляют порядка 4,5-20,7%.

По оценкам исследователей, это эквивалентно миллионам киловатт-часов и десяткам миллионов рублей в год на одном предприятии. Схожим образом можно рассчитать потери энергии на других горнодобывающих предприятиях, а также для других видов технологических производств, что позволит значительным образом повысить их эффективность, рентабельность и конкурентоспособность, подытожили ученые.