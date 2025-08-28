Теперь специалисты смогут надежнее и быстрее определять различные глазные заболевания

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. Ученые Уральского федерального университета запатентовали алгоритм расширенного анализа сигналов электроретинографии (ЭРГ) для взрослых пациентов. Теперь специалисты по снимкам ЭРГ смогут надежнее и быстрее идентифицировать, и определять различные глазные заболевания: глаукому, дистрофию сетчатки глаза, прогнозировать возможное развитие патологий, сообщили в отделе научных коммуникаций вуза.

"Специалисты Уральского федерального университета запатентовали способ диагностики с использованием искусственного интеллекта. Новый метод поможет офтальмологам ставить диагноз по снимкам электроретинографии (ЭРГ). Он позволит врачам-офтальмологам точнее и надежнее идентифицировать такие болезни, как глаукома, диабетическая ретинопатия, дистрофия сетчатки глаза, а также прогнозировать возможное развитие патологий, что способствует более раннему и эффективному вмешательству, заявляют разработчики. Метод проверили на реальных данных пациентов клиник и запатентовали", - рассказали там, уточнив, что исследования поддержало Минобрнауки России в рамках Десятилетия науки и технологий.

Электроретинография - не самый распространенный в клиниках метод - это тест, в котором сетчатка глаза человека реагирует на вспышки света, вырабатывая электрический сигнал, который улавливает специальный аппарат и строит график. По получившемуся рисунку врачи ставят диагноз, однако графики сложные, а признаки болезней размыты, что усложняет постановку диагноза. Способ, который предложили исследователи УрФУ, повышает точность графиков до 91%. Алгоритм обрабатывает снимки ЭРГ несколькими методами: удаляет помехи, вызванные движением глаз, приводит данные к единому формату, с помощью своей базы данных распознает десятки признаков болезней - получаются снимки с высокой точностью, по которым врач может поставить диагноз и принять решение о лечении.

"В клиниках более распространены фундус-камеры, которые делают снимки глазного дна. С ними проще работать, но многие болезни по ним детектировать нельзя. По таким снимкам можно только понять, что что-то не так, и отправить пациента на дополнительное обследование. ЭРГ же в классическом варианте может детектировать как минимум 10 распространенных болезней", - поясняет соавтор разработки, доцент учебно-научного центра "Искусственный интеллект" Михаил Ронкин.

На данный момент, разработчики создают программное обеспечение, которое в дальнейшем планируют адаптировать под российское и зарубежное оборудование. "Мы хотели бы внедрить наш способ на практике, но пока он является академическим. Также мы работает с ведущими специалистами из Австралии и Германии, которые развивают технологию ЭРГ в своих странах, прорабатывают международные стандарты по работе с ЭРГ-сигналами", - рассказывает Ронкин.