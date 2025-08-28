Он представляет собой композицию в форме пасты, содержащую искусственный дентин и масляную основу

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Специалисты Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова запатентовали временный пломбировочный материал для лечения глубокого кариеса зубов на линии боевого соприкосновения. Соответствующий документ оказался в распоряжении ТАСС.

"Изобретение относится к медицине, конкретно к терапевтической стоматологии и предназначено для оказания доврачебной медицинской помощи при кариесе зубов, в том числе осложненном пульпитом, преимущественно в полевых условиях при невозможности оказания полноценной стоматологической помощи", - говорится в патенте.

Специалисты академии уточняют, что материал представляет собой композицию в форме пасты, содержащую искусственный дентин и масляную основу.

"Под влиянием влаги ротовой жидкости отверждение временной пломбы происходит в течение 3-24 часов в зависимости от конкретного содержания компонентов, достигается достаточно надежная изоляция пульпы зуба от воздействия факторов полости рта пациента. В процессе затвердевания материал расширяется, обеспечивая плотное краевое прилегание пломбы к твердым тканям зуба, обладает достаточно высокой устойчивостью к жевательной нагрузке, не вызывает раздражения тканей полости рта", - отмечается в документе.

Там подчеркивается, что материал обеспечивает комплексное антибактериальное, противовоспалительное, местно-анестезирующее и изолирующее действие. Кроме того, он способствует укреплению эмали, насыщая ее минералами, и снижает чрезмерную реакцию организма на аллергены и болевые стимулы.