Применение искусственного интеллекта позволило оптимизировать и снизить разброс конечных характеристик углеродного волокна

НОВОСИБИРСК, 28 августа. /ТАСС/. При разработке и синтезе новых материалов ученые Росатома уже прибегают к помощи искусственного интеллекта. Об этом ТАСС в кулуарах форума "Технопром-2025" рассказал научный руководитель ПН НТР "Материалы и технологии" госкорпорации "Росатом" и первый заместитель директора учреждения "Наука и инновации" Алексей Дуб.

"Для получения заданного состава какого-то материала приходится перебирать сотни тысяч вариантов. Например, для определения оптимального состава материала для "быстрого" реактора сверхкритического давления было перебрано примерно 250 тысяч разных вариантов. Традиционными экспериментальными методами такое было бы просто невозможно. А в нашем случае перебор и выбор действительно оптимального варианта с помощью ИИ удалось реализовать за две недели", - рассказал ученый.

Еще один пример, который привел Алексей Дуб, - выбор технологических параметров производства углеродного волокна для опытной линии композитного дивизиона Росатома. "Применение ИИ позволило оптимизировать и существенным образом снизить разброс конечных характеристик этого волокна. Это позволило повысить устойчивость производства, а, в конечном итоге - существенно снизить вес конструкций из нашего углеволокна", - отметил Дуб.