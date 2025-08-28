На Солнце наблюдаются предварительно неопасные для Земли выбросы плазмы

Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН отметила, что пока неясно, является ли это частью общего роста активности

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Крупные выбросы солнечной плазмы регистрируются на линии Солнце-Земля, однако, предварительно, они не опасны для Земли. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

"На Солнце с утра наблюдаются крупные выбросы плазмы в северном полушарии вблизи центрального меридиана. Пока не вполне понятно, является это частью общего роста активности или нет, так как до этого все основные процессы последних дней происходили исключительно на юге. Выбросы регистрируются на линии Солнце-Земля, но предварительно направлены заметно выше плоскости планет. Угрозы для Земли пока в этой связи не фиксируются", - говорится в сообщении.

28 августа, по прогнозу лаборатории, ожидается усиление вспышечной активности с возможностью отрыва крупных протуберанцев и формирования вспышек высоких классов в зоне воздействия на Землю.