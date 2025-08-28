Росатом планирует к 2030 году получить оболочки твэлов из карбида кремния

Они позволят полностью исключить возможность потенциального подъема температуры до 1 000 градусов и выше, а также пароциркониевые реакции

НОВОСИБИРСК, 28 августа. /ТАСС/. Росатом к 2030 году планирует получить опытные экземпляры оболочек твэлов из карбида кремния, а к 2045 году - завершить их внедрение в промышленность. Об этом ТАСС в кулуарах форума "Технопром-2025" рассказал научный руководитель ПН НТР "Материалы и технологии" госкорпорации "Росатом" и первый заместитель директора учреждения "Наука и инновации" Алексей Дуб.

"Сроки не сдвигаются. Единственное изменение, которое случилось: пришлось более широко заниматься исходными материалами для этих оболочек, потому что нам такие материалы не поставляют из-за рубежа, и, соответственно, мы сейчас занимаемся этим вопросом тоже. В рамках федерального проекта нацпроекта "Новые атомные и энергетические технологии" мы эти вопросы все решаем. Если говорить о сроках устойчивого получения таких твэлов из нашего материала с нужным составом, обеспеченным именно нашими технологиями, с 2030 года мы будем уверенно иметь материал, обеспечивающий необходимые свойства и по прочности, и по герметичности, и, самое главное, по объему", - рассказал ученый.

Что касается промышленного внедрения твэлов с кремниевыми оболочками, по словам Дуба, оно должно завершиться к 2045 году. "Это потребует достаточно длительных испытаний, поскольку никто никогда нигде не применял по сути керамические, хотя в данном случае это скорее композиционные материалы, в областях столь чувствительных, как атомная энергетика, и тем более активная зона атомного реактора. Мы предполагаем, что до 2045 года это внедрение будет закончено, то есть это будет переход уже на полноценные сборки, которые будут применяться в реакторах", - сказал Дуб.

Оболочки твэлов из карбида кремния позволят полностью исключить возможность потенциального подъема температуры до 1 000 градусов и выше, а также пароциркониевые реакции - экзотермические химические реакции между цирконием и водяным паром при высоких температурах, приводящие к образованию водорода и оксида циркония. Эти реакции являются ключевым фактором при авариях на ядерных реакторах, поскольку в условиях перегрева происходит контакт циркониевых конструкционных элементов с водой, что приводит к выделению большого количества тепла и водорода, усугубляя аварию. Разработчики надеются, что с карбидокремниевыми твэлами отпадет необходимость в некоторых системах безопасности, и тогда строительство атомного блока станет дешевле. Они также могут увеличить эффективность реакторов за счет повышения выгорания топлива и продолжительности топливной кампании.