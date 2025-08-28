По мере восстановления лесного покрова сильнее всего меняются характеристики самого верхнего гумусового горизонта почв

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Рост кислотности и снижение концентрации макро- и микроэлементов в почве при естественном восстановлении лесов на бывших сельскохозяйственных угодьях является нормой. Данный процесс возвращает эти земли к норме естественного плодородия, характерной для нетронутых лесных почв, сообщила ТАСС пресс-служба Центра по проблемам экологии и продуктивности лесов Российской академии наук (ЦЭПЛ РАН).

"Появление лесов на заросших сельскохозяйственных землях приводит к возвращению естественного плодородия почв. Возвращение естественной для лесных почв кислотности при восстановлении леса сопровождается очисткой от повышенных концентраций макро- и микроэлементов, которые накопили местные почвы в результате многовекового внесения удобрений и мелиорантов", - говорится в сообщении.

На прошлой неделе российские ученые представили результаты исследования, в рамках которого детально изучили перемены, которые происходят в химическом составе почв при естественном восстановлении лесов на заброшенных сельскохозяйственных землях. Данное исследование проводилось в лесах, которые спонтанно возникли на территории неиспользуемых сельскохозяйственных земель в национальном парке "Смоленское Поозерье".

Этот анализ указал на то, что по мере восстановления лесного покрова сильнее всего меняются характеристики самого верхнего гумусового горизонта почв, в том числе его кислотность и концентрация важных для роста растений микро- и макроэлементов. Данные перемены, как подчеркивается в сообщении ЦЭПЛ РАН, являются следствием возвращения к норме, которая обеспечивает обычное функционирование лесных экосистем.

"Это очень важные результаты, поскольку учеными ИКИ (Института космических исследований - прим. ТАСС) РАН установлено, что площадь таких спонтанно заросших лесом сельхозземель на территории России составляет не менее 30 миллионов гектар. Уже сейчас эти леса выполняют множество экосистемных функций, включая регулирование гидрологического режима и поглощение парниковых газов из атмосферы. На этих территориях целесообразно развитие агролесоводства и климатических проектов", - подытожила директор ЦЭПЛ РАН Наталья Лукина, чьи слова приводит пресс-служба центра.