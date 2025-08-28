Прочность корпуса БПЛА важна при высокой нагрузке на дрон - частых взлетах и приземлениях, а также при использовании аппарата в суровых климатических условиях

НОВОСИБИРСК, 28 августа. /ТАСС/. Специалисты МГТУ им. Н. Э. Баумана разработали полимерные композиционные материалы, повышающие на 20% стойкость беспилотников к ударной нагрузке. Авторы намерены запустить малосерийное производство усовершенствованных корпусов для дронов, сообщил ТАСС на полях форума "Технопром" директор Центра компетенций НТИ "Цифровое материаловедение: новые материалы и вещества" МГТУ им. Н. Э. Баумана Евгений Александров.

"Мы создали полимерные композиционные материалы на основе термопластичных связующих. Они позволяют повысить ударную стойкость дронов на 20% и более. Такие корпуса будут более прочными", - отметил он в разговоре с ТАСС.

Прочность корпуса БПЛА важна при высокой нагрузке на дрон - частых взлетах и приземлениях, а также при использовании аппарата в суровых климатических условиях.

"Формование таких изделий происходит моментально, при охлаждении. Эпоксидные, полиэфирные, винилэфирные и фенольные связующие, которые повсеместно сейчас используют, относительно хрупкие. Им нужно несколько часов, чтобы застыть", - отметил он, добавив, что центр намерен запустить малосерийное производство усовершенствованных корпусов, а также радиолокаторов.

"Свойства новых материалов, цифровые инструменты и короткий цикл формования позволяют получать несколько десятков изделий в сутки", - добавил ученый.

XII Международный форум технологического развития "Технопром-2025" проходит в Новосибирске с 27 по 29 августа. Ключевая тема в этом году - "Наука, кадры, индустрия: ключевые факторы технологического лидерства". ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.