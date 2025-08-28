На Солнце произошла сильная вспышка

Ее продолжительность составила 11 минут

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Вспышка предпоследнего класса мощности зафиксирована на Солнце в четверг. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

"28 августа в 17:16 мск в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M1.1 продолжительностью 11 минут", - сказали в институте.

28 августа, согласно прогнозу лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, ожидается усиление вспышечной активности с возможностью отрыва крупных протуберанцев и формирования вспышек высоких классов в зоне воздействия на Землю

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.